Touro São Carlense disputará a final no Barretão neste domingo, 25

O touro Reino Encantado, da Cia Leandro Bueno, foi classificado para a final do Barretão 2024, que acontecerá no domingo, 25.

O Touro São Carlense, Reino Encantado, é muito conhecido e requisitado nos rodeios, pois sempre está entre os melhores.

O São Carlense Leandro Bueno, proprietário do touro, está muito feliz pela conquista, pois é a primeira vez que o animal disputa em Barretos. " Estou muito feliz com mais essa conquista, pois hoje o Reino Encantado é o terceiro colocado no Barretão e como tem a final hoje, pode chegar ao topo e ser campeão. Sem contar que para os amantes de rodeio, o nome de São Carlos é elevado entre os melhores peões do mundo" falou Leandro Bueno.

Leandro ressalta que no ano passado colocou outro touro de sua companhia na final do Barretao. " No Barretão de 2023 o touro Denver esteve na final e pra mim é muito gratificante, pois é o segundo ano seguido que minha Companhia consegue esse feito. Existem muitas tropas e touros espalhados pelo Brasil e a minha Companhia conseguiu esse feito. Estou muito feliz e agradeço a Deus e a Nossa Senhora Aparecida.

O Touro Reino Encantado, além de estar em terceiro lugar no Barretão 2024, podendo melhorar essa classificação na final de hoje, é o quinto colocado do ranking da CNAR, que desde 2001, é a única reconhecida pelo Ministério dos Esportes, e com isso é a única que pode chancelar os campeonatos estaduais e brasileiro de rodeio profissional.

