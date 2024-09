TOR apreende grande quantidade de pasta base de cocaína na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Cerca de 270 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos na tarde desta quinta-feira (19), na rodovia Washington Luiz, em São José do Rio Preto. A droga estava escondida em um compartimento secreto no teto de um caminhão que transportava óleo de soja.

A operação foi deflagrada após uma denúncia anônima. Os policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordaram o veículo no quilômetro 443 da rodovia e, durante a vistoria, encontraram 250 tabletes da droga, com cerca de um quilo cada.

O motorista do caminhão, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto, onde o caso foi registrado.

