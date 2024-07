Thermas dos Laranjais retoma campanha solidária com desconto de 50% no ingresso

A maior promoção do ano do Thermas dos Laranjais está de volta! Após grande sucesso no primeiro semestre, com 200 toneladas de alimentos arrecadados e mais de 20 entidades da região beneficiadas (incluindo doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul), a campanha solidária “Todos Pagam Meia” retorna neste mês de agosto.

Até o dia 31/8, os visitantes do maior e mais visitado parque aquático da América Latina poderão curtir as mais de 60 atrações de águas quentes do Thermas com 50% de desconto e ainda ajudar dezenas de entidades de Olímpia e região assistidas pelo parque.

Desta vez, no entanto, em vez de alimentos, para ter direito à meia entrada, incluindo nos finais de semana e feriados, os turistas deverão doar itens de limpeza ou higiene pessoal (veja regras da promoção abaixo).

“A campanha é uma das formas que encontramos para ajudar essas entidades que realizam um trabalho tão importante, arrecadando itens de primeira necessidade, como alimentos e higiene. E trazendo nosso turista para dentro desta corrente com a gente, pagando um pouco menos no valor do ingresso. Tem sido um sucesso”, diz o arquiteto Jorge Noronha, presidente do Thermas.

Regras da promoção

· Para ter direito ao ingresso meia-entrada, o visitante deverá doar qualquer um dos seguintes itens de limpeza ou higiene pessoal, sendo 1 litro por pessoa: água sanitária, desinfetante, amaciante, sabão em pó, sabão líquido, desengordurante, 1 sabonete líquido, 2 pastas de dentes ou 3 escovas de dentes; detergente (3 unidades por pessoa).

· Os produtos deverão ser entregues na catraca de entrada do parque.

· Promoção válida de 01 de agosto a 31 de agosto de 2024, todos os dias, incluindo finais de semana e feriados.

· Campanha promocional sujeita à disponibilidade, não cumulativa com outras promoções vigentes e direitos já adquiridos.

· Os ingressos são limitados e poderão ser adquiridos no site //loja.termas.com.br ou em qualquer ponto de venda autorizado.

· Para os visitantes que não quiserem aderir à campanha de doações, será aplicado o tarifário normal vigente para os ingressos inteiros e meia-entrada.

· Adquira o seu ingresso pelo site: https://loja.termas.com.br/

· Os ingressos são diários e individuais.

· Válido para compras realizadas a partir do dia 26/7/2024

A campanha “Todos Pagam Meia” faz parte dos compromissos do Thermas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e dos princípios do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 2022, o Thermas dos Laranjais se tornou o primeiro parque aquático do Brasil a aderir aos princípios do pacto da ONU.

Leia Também