Thermas de Sâo Pedro comemora o mês dos pais com " Churrascada Sertaneja"

A Churrascada Sertaneja será realizada todos os sábados e domingos de agosto, proporcionando uma experiência única de entretenimento, diversão e culinária. Os visitantes poderão escolher entre os três cardápios distintos, disponíveis nos espaços de alimentação do parque, que reunirão uma variedade de carnes nobres, como picanha, costela bovina, contra filé, bacalhau, além de frangos, linguiças, espetinhos, saladas, molhos e diversas guarnições.

Para deixar o clima ainda melhor, a seleção de churrascos preparados com maestria terá outro acompanhamento: a boa música sertaneja, com a participação de bandas regionais animando o público. E acurtição no parque continuará nas mais de 20 atrações para toda a família, como o maior Parque Infantil da América Latina, diversas piscinas, ofurôs, cascatas, balde maluco, complexo de toboáguas, Fazendinha Vô Bráulio e a equipe de recreação e suas diversas brincadeiras durante o dia todo.

Os ingressos estão disponíveis no site ou na Central de Vendas via WhatsApp (19) 3112-3389. Os valores não incluem o buffet de churrasco, que será por quilo ou unidades de espetinhos. Para grupos e excursões a partir de 15 pessoas, existem condições especiais que podem ser conferidas por atendimento via WhatsApp, no número (19) 3112-3394.

Serviço:

Churrascada Sertaneja

Data: durante o mês de agosto, aos sábados e domingos

Horário: das 09h30 às 17h

Ingressos: Adulto (acima de 12 anos): a partir de R$ 64,90 / Teen (de 7 a 11 anos): a partir de R$ 54,90 / Kid (de 1 a 6 anos): a partir de 29,90

*Os valores não incluem o buffet de churrasco (por quilo ou unidades de espetinhos)

Endereço: O Thermas de São Pedro fica na Rodovia Geraldo de Barros – SP 304 – Km 189 – Fazenda Limoeiro, São Pedro (SP). Mais informações pelos números 4000-2998 (sem DDD), (19) 3112-3388, (19) 3181-2111, (19) 3481-0900 .

