Terceiro suspeito de latrocínio é preso na zona sul da capital

Na manhã deste domingo (27), a Polícia Militar prendeu V.H.S., de 21 anos, no Jardim São Bento Novo, zona sul de São Paulo. Ele é acusado de participar do latrocínio que tirou a vida de Alexsandro de Souza dos Santos, de 36 anos, crime ocorrido na madrugada do dia 18 de outubro, no Residencial Monte Carlo, em Araraquara. A brutalidade do caso chocou a cidade.

Durante patrulhamento na Rua Cândido Lusitano, no Capão Redondo, policiais avistaram o acusado em atitude suspeita enquanto ele entrava em uma viela conhecida como Lagoa da Sereia. Ao notar a presença policial, ele tentou fugir, mas foi interceptado. Apesar de não portar nada ilícito, ao realizarem uma verificação de antecedentes, os policiais identificaram um mandado de prisão temporária em seu nome.

Na abordagem, ele teria confessado sua participação no crime e afirmou que a intenção inicial era roubar o carro da vítima.

O suspeito foi levado ao 47º Distrito Policial, onde o delegado registrou a captura. Ele é apontado como o responsável pelo disparo fatal que vitimou Alexsandro. O suspeito deverá ser transferido para Araraquara, onde será ouvido pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), responsável pela investigação do caso.

