Tecnologia mira motorista que tenta burlar pedágio

Evasão de pedágio é crime -

Furar a passagem do pedágio é uma infração que envolve artimanhas por quem faz da burlagem uma constância. Os “fujões”, na tentativa de passar sem deixar rastros, usam placas com sistema de recolhimento, adulteram caracteres, até mesmo usam sprays que prometem ofuscar a leitura. Mas a tecnologia evoluiu também na outra ponta e a fiscalização tem apertado o cerco a estes espertinhos.

Um dos exemplos é o monitoramento da Eixo SP reforçado na região Central do Estado, pela SP 310 – Rodovia Washington Luís. Via de intenso movimento de caminhões, nos últimos dias têm a circulação recorrente de veículos pesados escapando do pedágio. Muitas vezes, na cara e na coragem, o motorista simplesmente rebate a cancela da pista automática e segue viagem, sem qualquer preocupação.

Somente na última semana, quatro motoristas foram abordados pelo policiamento após se evadirem das praças de pedágio de Itirapina e de Rio Claro utilizando um sistema automático de levantamento das placas. Uma parceria da Concessionária com a Polícia Militar Rodoviária tem ajudado a coibir estes infratores.

Batizado de Nevada, o sistema da Eixo SP possui câmeras inteligentes de detecção de anomalias nas passagens irregulares. As fraudes nas placas também são alertadas pelo sistema automaticamente, que detecta com instantaneidade inconformidades nos padrões do veículo e da placa. Todo este registro é levado ao conhecimento do policiamento rodoviário, que passa a inserir em uma lista de alertas para abordagens futuras no patrulhamento.

"Então, o veículo que passa pela praça de pedágio sem o pagamento da tarifa, independentemente de estar com a placa disponível ou não, o sistema detecta e a filmagem é efetuada. Com isso, todas as características do veículo são captadas pelo sistema, o que facilita a identificação do infrator", comenta Marcelo Jazra, gerente de Arrecadação da Eixo SP.

Ele cita ainda a presença das câmeras de monitoramento ao longo de todo o trecho sob concessão que permite o acompanhamento de toda a trajetória do veículo. "A partir do momento que o motorista é abordado pela polícia, ele passa a responder pela evasão da praça de pedágio e, dependendo do caso, responde também pelo crime de adulteração ou supressão da placa, podendo, inclusive, ser preso por isso", alerta.

A evasão de pedágio é infração considerada grave, de acordo com o artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com registro de 5 pontos na CNH e multa no valor de R$ 195,23. De acordo com Marcelo Jazra, gerente de arrecadação da Eixo SP, se a placa do veículo estiver adulterada ou sem identificação clara, como meio de burlar a fiscalização, a punição aumenta por se tratar de crime previsto no artigo 311 do Código Penal, cuja pena prevista é de reclusão de três a seis anos e multa.

