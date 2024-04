Taxista de São Carlos perde a vida ao desviar de obras na Washington Luís

Um taxista de São Carlos morreu no final da tarde desta quarta-feira (10), na região de Corumbatai/SP.

O SCA apurou que Pedro Pereira, de 63 anos, conduzia um Honda City pela Rodovia Washington Luís (SP-310) com um passageiro a bordo. Devido ao tráfego lento por obras na pista, optou por usar a SPA 193/310 como rota alternativa para Rio Claro.

Em meio a uma chuva intensa, o veículo aquaplanou e Pedro perdeu o controle. O carro deslizou para uma área lateral da rodovia, no sentido oposto, parando parcialmente sobre o solo e um barranco.

Após sair do veículo, Pedro caiu no barranco, o que ocasionou o deslocamento do carro sobre ele e causou sua morte. O passageiro, com escoriações, permaneceu no veículo.

O médico da Concessionária Eixo SP constatou o óbito de Pedro às 18h30 no local. O passageiro, recusando atendimento, foi liberado.

Após a retirada do veículo, encaminhado para a Base da Polícia Militar de Corumbataí e posteriormente pela seguradora, a equipe da Polícia Científica realizou os procedimentos. No bolso da vítima, foram encontrados R$ 1.115,00.

Diante da ausência de familiares, os policiais apresentaram o valor no 9º Plantão Policial de Rio Claro.

Após a liberação do local, o corpo foi removido para o IML de Rio Claro. O presidente da Coopertaxi de São Carlos comunicou pessoalmente os familiares de Pedro sobre a tragédia.

