Tarifaço no Broa chega até R$ 3 mil e revolta comerciantes

Vários comerciantes que atuam no Balneário Santo Antônio, também conhecido como Represa do Lobo ou simplesmente Represa do Broa, bairro rural de Itirapina, estão revoltados com os novos preços para a entrada de visitantes no local. Eles argumentam que estes valores afugentam os turistas e atrapalham seus negócios. Segundo eles, tem mais de 3 mil metros de praia que estão totalmente vazios, deixando os comércios sem demanda.



As mudanças de regras de estacionamento definidas pela prefeita Dona Graça Zucchi de Moraes (PSD), segundo o morador Nico do Broa, também estão prejudicando os empresários que atuam no local. As alterações somente beneficiariam, segundo ele, aos comerciantes que estão localizados nas proximidades da marina, onde ficam atracados os barcos. Eles se sentem prejudicados e afirmam que a prefeita estaria “boicotando” uma parte dos comerciantes que atuam no Broa.



A entrada de veículos para o balneário do Broa, em Itirapina, está mais cara desde a última quinta-feira, 19 de dezembro. Os novos preços variam de R$ 80 para motocicletas até R$ 3 mil para ônibus e constam do Diário Oficial local.



O preço maior vale somente para as festas de fim de ano, entre 19 de dezembro e 5 de janeiro, e também para o período de Carnaval, entre 27/2 e 4/3. O pagamento é feito na entrada no balneário.

OUTRO LADO - De acordo com a Prefeitura Municipal de Itirapina, o reajuste nos valores tem o objetivo de reduzir a degradação ambiental que impacta o local em sua área de prevenção, causada pela grande aglomeração de pessoas, afetando inclusive a infraestrutura existente, interferindo na segurança e bom atendimento dos frequentadores e moradores.

VEÍCULOS AUTOMOTORES VALOR (R$)

• Motocicletas e motonetas R$ 80,00

• Carros de passeio e caminhonetes (até 5 passageiros) R$ 200,00

• Veículos de passeio e caminhonetes com reboque para embarcações R$ 400,00

• Vans e similares de turismo R$ 700,00

• Caminhões e tratores com reboque, carrocerias, baú ou caçambas R$ 400,00

• Micro-ônibus R$ 1.800,00

• Ônibus R$ 3.000,00

• Reboque R$ 200,00

Informações publicadas no Diário Oficial







