Sucesso do Varal Solidário no Jardim Icaraí, em Ibaté

No último sábado, dia 22 de junho, o Fundo Social de Solidariedade realizou o Varal Solidário, no Novo Parquinho do Jardim Icaraí, localizado na rua Antônio Merola, esquina com a rua Antônio Barbano.

A ação contou com mais de 3000 peças de roupas, previamente arrecadadas pela Assistência Social de Ibaté, destinadas às famílias de que delas precisarem.

O evento, que teve como objetivo principal proporcionar acesso a vestuário de qualidade para aqueles que mais precisam, foi um sucesso graças à generosidade da comunidade e ao empenho da equipe de Assistência Social. As peças, todas em bom estado, foram cuidadosamente selecionadas e organizadas para atender às diversas necessidades dos participantes.

Durante o Varal Solidário, as famílias puderam escolher livremente as roupas de que necessitavam, promovendo assim um ambiente de dignidade e respeito. A alegria e gratidão dos beneficiados foram evidentes, tornando o evento ainda mais significativo.

A participação ativa dos voluntários foi fundamental para o êxito da iniciativa. “Estamos muito felizes com o sucesso do Varal Solidário realizado no último sábado no Novo Parquinho do Jardim Icaraí. Além de disponibilizarmos mais de 3000 peças de roupas, arrecadadas previamente pela Assistência Social de Ibaté, tivemos o prazer de proporcionar momentos de alegria para as famílias presentes, com a distribuição de pipoca e algodão doce para todos”, destacou Amanda Affonso, Secretária Adjunta de Promoção e Bem-Estar Social.

O Fundo Social de Solidariedade agradece imensamente a todos que contribuíram para o sucesso do Varal Solidário, seja por meio de doações ou do trabalho voluntário. A colaboração de cada um foi essencial para que o evento pudesse impactar positivamente a vida de tantas famílias.

O Varal Solidário no Jardim Icaraí demonstra como ações solidárias e bem planejadas podem fazer a diferença no município, reforçando a importância da empatia e do apoio mútuo.

O prefeito José Luiz Parella, esteve presente no evento, destacando a importância de ações como esta. “O Varal Solidário no Jardim Icaraí demonstra como ações solidárias e bem planejadas podem fazer a diferença no município, reforçando a importância da empatia e do apoio mútuo”, finalizou.

