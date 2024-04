SP 310 tem novos trechos em obras esta semana

Obras na Washington Luís - Crédito: divulgação

Dando sequência aos trabalhos de revitalização do pavimento na SP 310 - Rodovia Washington Luís, a Eixo SP inicia nos próximos dias novas frentes de obras no trecho entre São Carlos e Rio Claro. As intervenções ocorrerão em ambos os sentidos da via, ou seja, tanto na pista sentido Capital quanto na pista sentido Interior. São obras de reparo profundo do pavimento, que exigem serviços de longa duração, com interdições no sistema 24 horas.

Também fazem parte da programação desta semana obras de curta duração, com intervenções que duram apenas um dia. Normalmente, essas obras mais rápidas começam às 7h e são concluídas até às 17h do mesmo dia. Estes trabalhos estarão concentrados entre o km 153, em Cordeirópolis, e o km 186, em Rio Claro, em ambos os sentidos da rodovia. Em caso de chuva, a programação das obras poderá ter alterações.

Em razão da movimentação de máquinas e de trabalhadores nos locais em obras, a Concessionária pede aos usuários que redobrem a atenção e que, sempre que possível, antecipem a saída, pois o estreitamento de faixa pode deixar o trânsito lento em alguns momentos, principalmente no início da manhã e no fim da tarde.

Segue abaixo a relação das obras de reparo profundo previstas para iniciar esta semana.

Pista sentido Capital

Km 181+080 a 180+260 - Rio Claro

Inicia em 18/4, às 6h, e termina em 23/4

Pista sentido Interior

Km 220+960 a 221 - São Carlos

Inicia em 18/4, às 6h, e termina em 18/4

Km 222+140 a 222+600 (Faixa 1) - São Carlos

Inicia em 19/4, às 20h, e termina em 21/4

Km 222+220 a 222+300 (Faixa 2) - São Carlos

Inicia em 21/4, às 20h, e termina em 23/4

