Site da Câmara Municipal de Ribeirão Bonito é hackeado e dados são expostos

Print da tela da câmara municipal de Ribeirão Bonito após ataque hacker - Crédito: reprodução

Neste final de semana, o site da Câmara Municipal de Ribeirão Bonito (cmrb.sp.gov.br) foi alvo de um ataque hacker. Ao acessar a página, internautas se depararam com uma imagem de um pirata e a mensagem "Hacked by P4R4ZYT3". O ataque incluiu a exposição de dados pessoais políticos, como RG, CPF e números de telefone, e uma série de acusações.

A mensagem deixada pelo invasor, que se identifica como "P4R4ZYT3", denuncia supostos casos de corrupção envolvendo superfaturamento de obras públicas e desvio de verbas. Segundo o hacker, todas as conversas e emails comprovando os crimes serão divulgados na deep web. "Todos os dados foram sequestrados e serão expostos", afirma a mensagem, que ainda direciona acusações a pessoas específicas, mencionando nomes e dados pessoais de políticos.

Além das acusações, o hacker ameaçou iniciar o que chamou de "doxing", processo de exposição pública de informações pessoais, e afirmou que tais dados serão revelados em breve.

No final da mensagem, o autor do ataque se identificou como parte do coletivo Anonymous, conhecido por realizar ataques cibernéticos a instituições e governos em todo o mundo. A mensagem termina com o famoso lema: "Nós somos Anonymous. Não esquecemos. Não perdoamos. Esperem por nós."

Até o momento, a Câmara Municipal de Ribeirão Bonito não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Não se sabe ainda o real alcance dos dados comprometidos e se outras informações sensíveis foram comprometidas. A Polícia Civil deverá investigar o caso.

Leia Também