Sicoob Crediacisc inaugura nova unidade em Dourado

Crédito: Divulgação

O Sicoob Crediacisc inaugurou o novo endereço da unidade de Dourado, que passa a funcionar na rua Doutor Marques Ferreira, 797, no Centro. A cooperativa de crédito está na cidade há três anos, primeiro com um escritório, depois uma sala e agora com a nova unidade com porta aberta para a rua.

“Temos muito para crescer aqui, mas nesses três anos já colocamos na economia de Dourado cerca de R$ 4 milhões em operações de crédito”, contou o diretor operacional Adão Luis Garcia. “Já temos uma base de cooperados importante, mas queremos nos tornar a principal instituição financeira do município”, frisou.

O vice-presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crediacisc, Marcos Henrique dos Santos, disse que a chegada da cooperativa em Dourado foi fruto de um processo. “Nesse novo ciclo, temos um compromisso para o futuro junto com a população do município”, destacou.

Para o gerente da unidade, Armando Luís Lombardo Simões, implantação da unidade ocorreu por etapas. “A primeira conta que abrimos aqui em Dourado foi em setembro de 2021 e fomos crescendo”, lembrou. “Com a visibilidade que o novo endereço nos deu já estamos abrindo uma nova conta por dia”, comemorou.

Para o proprietário de empresa de móveis planejados que emprega 50 funcionários, Antônio Angelo, o cooperativismo de crédito é a melhor opção. “Foi por meio de um cooperado de São Carlos que me associei ao Sicoob Crediacisc. Aqui na cooperativa eu tenho o gerente para conversar e resolver meus problemas de forma prática e rápida”, destaca.

A cooperada Vanice Ortiz, proprietária de uma loja de roupas há 15 anos, conta que comemorou a instalação da unidade em Dourado. “Antes nós tínhamos várias agências bancárias e hoje temos somente uma instituição bancária”, lamenta.

O prefeito Gino Torrezan registrou a importância do trabalho até aqui desenvolvido. “Esse o desenvolvimento do empreendedorismo e agora sendo colocado crédito na praça para movimentar a nossa economia”, disse. “Tenho certeza que agora o Sicoob Crediacisc vai alçar voos mais altos e minha mensagem é para que cada um dos cooperados traga mais pessoas.

Dourado tem uma população de 8.096 habitantes segundo o Censo do IBGE de 2022. As fábricas de móveis planejados são um diferencial na economia do município. “Temos um polo moveleiro aqui que vende para a região, cidade de São Paulo e também para outros estados, principalmente Minas Gerais”, explicou o cooperado Antônio Angelo.

A unidade de Dourado tem um caixa de autoatendimento que permite fazer saques, depósitos e pagar boletos. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas. Trabalham na unidade, além do gerente Armando, as funcionárias Izabela Cristina Desajacomo e Luciana Aparecida Matheus.

