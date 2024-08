Shopping da região anuncia chegada do restaurante Coco Bambu, especializado em frutos do mar

SIGA O SCA NO

Prato servido no Cocobambu - Crédito: divulgação

O Shopping Jaraguá em Araraquara anunciou recentemente a chegada da renomada rede de restaurantes Coco Bambu. A nova unidade, com previsão de inauguração para o primeiro trimestre de 2025, estará localizada na área externa do piso superior do empreendimento.

O Coco Bambu no Shopping Jaraguá seguirá o padrão das outras unidades da rede, com cardápio especializado em frutos do mar, uma variedade de pratos de peixes, carnes, aves, saladas, entradas e sobremesas, serviço de buffet, carta diversificada de vinhos e espumantes e espaço kids.

Leia Também