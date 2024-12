Segurança no Broa é reforçada

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Segurança no Broa foi reforçada -

A Prefeitura de Itirapina, por meio da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, está implementando uma série de medidas para garantir a segurança e o bem-estar de moradores e visitantes no Broa durante as festividades de final de ano.

Entre as ações adotadas, foram instaladas câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, e um serviço de segurança privada foi contratado. Além disso, a prefeita Graça Zucchi Moraes solicitou reforço da Polícia Militar, com apoio da Força Tática e do BAEP (Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar), para combater o uso abusivo de som e a realização de eventos clandestinos, como os chamados "rolês".

A Defesa Civil também estará de prontidão, juntamente com equipes de salva-vidas, para garantir a segurança dos frequentadores durante as celebrações.

Com essas iniciativas, a Prefeitura busca assegurar um ambiente tranquilo e organizado para que todos possam aproveitar a virada do ano com segurança e alegria.

Leia Também