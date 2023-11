Secretaria de Educação de Ibaté promove ações pedagógicas alusivas ao Dia da Consciência Negra nas escolas

Crédito: Divulgação

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra que é celebrado no dia 20 de novembro, a Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, no último sábado, 25, abriu as portas de todas as escolas da rede municipal, promovendo diversas ações pedagógicas.

Durante o dia as ações aconteceram de acordo com as articulações de cada unidade de ensino. Mesmo com a autonomia de desenvolver atividades próprias, todas seguem alinhadas e empenhadas nas práticas de conscientização e combate ao racismo. “Por meio de projetos lúdicos e didáticos, com brincadeiras, histórias e intervenções culturais de matriz africana, foi mostrado aos pequenos e o público presente, a importância de respeitar o próximo e romper essa corrente de ódio e segregação que, infelizmente, ainda é uma realidade em nossa sociedade.

A iniciativa demonstra um comprometimento crucial na promoção da diversidade, na valorização da cultura afro-brasileira e na conscientização sobre questões raciais. Ao proporcionar atividades educativas e culturais, as escolas contribuem para a formação de uma sociedade mais inclusiva, combatendo o racismo e promovendo o respeito à diversidade étnica. Essas ações não apenas enriquecem o conhecimento dos alunos sobre a história e a contribuição do povo negro, mas também reforçam a importância de celebrar e respeitar a diversidade em todas as suas formas.

A secretária municipal de Educação e Cultura de Ibaté, Danielle Beatriz Silva Garcia Chaves, aponta que os ambientes educacionais são espaços privilegiados para promover a eliminação de qualquer forma de preconceito, racismo e discriminação. Essas ações fazem com que as crianças, desde muito pequenas, compreendam e se envolvam conscientemente em ações que conheçam, reconheçam e valorizem a importância dos diferentes grupos étnicos raciais para a história e cultura brasileira” destaca. “Essa é uma das responsabilidades da escola mais importantes na educação das crianças, ensinar e educar valores humanos e sociais, sendo necessário ter um olhar cuidadoso para abordar o tema”, concluiu a secretária.

