Secretaria da Saúde de Ibaté inicia Campanha Nacional de Vacinação

Crédito: Divulgação

Cumprindo a determinação do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté iniciou a primeira etapa da Campanha Nacional de Vacinação nesta segunda-feira, 10. A vacinação segue até o dia 13 de março.

Elaine Sartorelli, secretária de Saúde, explica que o Dia de Mobilização Nacional está marcado para o próximo sábado, dia 15 de fevereiro, em todas as unidades de saúde da cidade, das 8h às 17h.

Nesta primeira etapa, o objetivo é avaliar 100% dos cartões de vacinação e fazer a atualização das doses da vacina triviral – que previnem o sarampo, a caxumba e a rubéola – com base no Calendário Nacional de Vacinação de rotina.

Elaine conta que crianças a partir de 5 anos até adolescentes de 19 anos são o público alvo da campanha. “Mas também será atendida toda a população dos 06 meses até os nascidos a partir de 1960, que queiram atualizar sua carteira de vacinação”, contou.

A secretária ressaltar que é importante tomar duas doses da vacina, lembrando que é contraindicada para gestantes, imunossupressão grave, imunodepressão e pessoas alérgicas a proteína do leite. “As crianças e adolescentes que ainda não tiverem tomado a dose anterior da vacina tríplice viral devem tomar a primeira dose e agendar a segunda com um intervalo mínimo de 30 dias, a partir da primeira”, contou.

NÚMEROS SARAMPO

Depois de duas décadas sem circulação endêmica do vírus do sarampo, em 2019 a doença foi reintroduzida no Estado de São Paulo. Até 14 de janeiro de 2020, foram notificados no estado 53.716 suspeitos, (53.476 em 2019 e 240 em 2020) com 16.676 casos confirmados, 30.648 casos descartados e 6.392 casos em investigação.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também