Saúde de Ibaté realiza 92 mil consultas e atendimentos

Crédito: Divulgação

Cuidar da Saúde é um compromisso assumido e um desafio a qualquer gestor público. A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, apesar dos desafios do dia a dia, investe na saúde da nossa gente, e isso fica claro ao analisarmos os números do relatório do 1º Quadrimestre de 2024 (janeiro a abril):

Entre consultas médicas, atendimentos especializados e ambulatoriais na nossa rede municipal de saúde foram mais de 64 MIL atendimentos.

O Hospital e Maternidade Municipal realizou nesse período 28.300 consultas, ou seja, são mais de 230 consultas por dia em média.

O Centro Cirúrgico Municipal realizou, nesse período, 176 cirurgias eletivas, enquanto a rede de saúde efetuou 75 MIL exames laboratoriais e atendeu e entregou medicamentos a aproximadamente 19 MIL pacientes da cidade.

Cuidar da saúde municipal é um trabalho coletivo e só é possível através dos nossos profissionais, sejam médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares, bem como, os demais servidores que se empenham diariamente em cumprir com dedicação e comprometimento o seu trabalho, buscando atender nossa população com acolhimento humanizado. Generalizar críticas pontuais é ser desleal com os servidores que se entregam a sua vocação diária em cuidar das pessoas.

O Município de Ibaté reconhecendo esse esforço coletivo buscou a valorização dos seus servidores, sendo o primeiro município da região a conceder o Piso Nacional da Enfermagem, chegando a quase 70% de reajuste para algumas categorias, inclusive, antecipando a própria obrigatoriedade, por entender que saúde é, e sempre será, prioridade para a atual gestão.

Entre 2021 e 2024 foram contratados 21 Médicos, 20 Enfermeiros e 44 Técnicos e Auxiliares de Enfermagem.

Com o intuito de contratar mais médicos, de diversas especialidades, em 2022 o governo municipal concedeu um reajuste de aproximadamente 73%.

Além dos atendimentos em nossa cidade, Ibaté também garante aos nossos cidadãos condições de atendimento e tratamento em diversas cidades da rede referenciada. Diariamente são realizadas no mínimo 6 viagens aos mais diversos destinos, dentre eles:

I- Hospital das Clínicas e HC Infantil de Ribeirão Preto;

II- Incor – Instituto do Coração de São Paulo, além do Hospital da Mulher, HC e outras redes credenciadas;

III- Ambulatórios Médicos de Especialidades de São Carlos, Américo Brasiliense e Taquaritinga;

IV- Hospital de Amor de Barretos;

V- Hospital Amaral Carvalho de Jaú para tratamento oncológico;

VI- A fila para cirurgias de Cataratas foi zerada em parceria com a Santa Casa São Sebastião e com a Clínica Santa Rita em Borborema.

Segundo o setor de ambulância municipal são transportados em média 1.800 pacientes por mês, ou seja, 60 pacientes por dia.

Investir em novos veículos, ambulâncias, bem como, na manutenção periódica de toda a frota, além de garantir condições aos nossos motoristas demais profissionais é essencial para esse atendimento.

Todo esse esforço somente está sendo possível pelo fato do orçamento público ser tratado com seriedade e respeito ao cidadão. Cabe ressaltar que nesses 4 meses, o total aplicado na saúde de Ibaté ultrapassa o valor de R$ 12 MILHÕES e 700 MIL reais, o que representa 32,75% de todo orçamento municipal, ou seja, mais que o dobro do que a lei obriga, que é 15%.

O Governo Municipal vem tratando a saúde com muita seriedade, assumindo por muitas vezes a responsabilidade que deveria ser dos governos do Estado de São Paulo e Federal, pois o compromisso é sobretudo com cada cidadão que necessite utilizar o serviço público de saúde ou quaisquer serviços municipais.

