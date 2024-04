Santa Rita do Passa Quatro sediará o 6º Encontro de Ferreomodelismo

O 6º Encontro de Ferreomodelismo de Santa Rita do Passa Quatro acontecerá em 13 e 14 de abril, na estação ferroviária da cidade, localizada na praça Poeta Mário Mattoso, terá entrada franca e reunirá amantes deste hobby de várias cidades da região. No sábado, o horário será das 10h às 17h, e no domingo, das 9h às 16h. Na última edição, realizada no ano passado, cerca de seis mil pessoas compareceram ao local durante os dois dias de evento.

O evento é organizado pela AFSR (Associação de Ferreomodelismo Santarritense) e pelo Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da cidade, com apoio da Frateschi, única fabricante da América Latina de trens elétricos em miniaturas e réplicas de composições reais, situada em Ribeirão Preto, no interior paulista.

De acordo com Leandro Schiavoni, um dos organizadores do evento, esses encontros movimentam a economia da cidade. “Nossa região reúne muitos praticantes de modelismo ferroviário, que aproveitam essas oportunidades para trocar informações e conhecer mais sobre este hobby”, afirma. Além da exposição de maquetes ferroviárias, haverá uma feira de miniaturas e festival de bandas. O público ainda terá à disposição uma praça de alimentação.

O ferromodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.

“O ferromodelismo é uma mistura de entretenimento, baseado em modelos de escala, e arte, pois os amantes deste hobby ficam fascinados quando começam a construir suas maquetes, fazer toda a parte de decoração e cenário e projetar as construções. É preciso ter capacidade de observação para se construir uma maquete, pois todo esse trabalho de reprodução do mundo real é totalmente artesanal”, diz Lucas Frateschi, diretor da Frateschi Trens Elétricos. As pessoas pensam que o transporte ferroviário morreu, mas ele está vivo e em expansão. A ferrovia é de valor estratégico imprescindível para um país como o Brasil, e este crescimento ajuda a fomentar ainda a mais a paixão que muitos brasileiros têm pelos trens, sendo que muitos passam o hobby do ferromodelismo para as futuras gerações”, finaliza Lucas.

Serviço

6º Encontro de Ferreomodelismo de Santa Rita do Passa Quatro

Data: 13 e 14 de abril

Horário: Sábado, das 10h às 17h, e domingo, das 9h às 16h

Local: Estação Ferroviária, na praça Poeta Mário Mattoso

Informações: (19) 99823-8517

