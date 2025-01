Ronaldo Venturi é empossado prefeito de Ibaté e reafirma compromissos do plano de governo com a população

Compartilhar no facebook

Ronaldo Venturi durante a posse: compromisso em trabalhar para a população de Ibaté - Crédito: Divulgação

A sessão solene de posse do prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi (PSD), do vice-prefeito Damião Sousa (PV) e os nove vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028, aconteceu na manhã desta quarta-feira, 1º, na Praça dos Três Poderes, ao lado do Paço Municipal.

A cerimônia histórica foi aberta para toda população que prestigiou o evento e o professor Hícaro Costa, que foi o vereador eleito mais votado no pleito eleitoral, presidiu a cerimônia que contou com mais de duzentas pessoas.

Todos os vereadores discursaram, assim como o vice-prefeito Damião Sousa que se emocionou muito ao lembrar das lutas políticas que enfrentou e o prefeito eleito Ronaldo Venturi, reafirmou o seu compromisso com a população de Ibaté. “Quando estava comemorando o Ano Novo, logo nos primeiros minutos, o primeiro pensamento que veio foi o Hospital Municipal e eu falei como está o hospital? Fiquei pensando nisso, porque a responsabilidade é grande e o nosso compromisso principal foi justamente a saúde. Temos um desafio enorme em várias áreas e vamos trabalhar todos os dias e se precisar não dormir como eu disse na campanha, eu não dormirei para poder cuidar da nossa cidade, porque o bem mais precioso é a nossa população. O que está no plano de governo não é plano político para ganhar a eleição. É um plano de trabalho e em cima desse plano de governo, que vamos trabalhar para melhorar a vida do povo de Ibaté”.

Após a cerimônia, Ronaldo Venturi, Damião Sousa e os vereadores, foram juntos com a população para a Prefeitura, onde reafirmaram o compromisso em trabalhar para a população de Ibaté.

