Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Mais um engavetamento foi registrado na rodovia Washington Luís (SP-310), na tarde desta quarta-feira (29).

A estrada está com movimento acima do normal devido ao feriado de Corpus Christi na altura de Ibaté, três carros se envolveram em um engavetamento no sentido capital/interior. Ninguém se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária deslocou uma equipe até o local para o registro da ocorrência.

