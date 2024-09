Rodovia SP-215 segue interditada devido a incêndio em canavial; suspeito foi detido

SIGA O SCA NO

SP-215 segue interditada - Crédito: redes sociais

A Rodovia São Carlos/Ribeirão Bonito permanece fechada nos dois sentidos devido a um incêndio em um canavial que começou ainda de madrugada. As chamas, impulsionadas por fortes ventos, já consumiram cerca de 200 hectares de Área de Preservação Permanente (APP) e canaviais.

Equipes do Corpo de Bombeiros, com o apoio de 10 caminhões-pipa da Usina Raizen e três aeronaves, trabalham para conter as chamas e evitar que o fogo se propague para outras áreas. A dificuldade em controlar o incêndio se deve à extensa área atingida, à vegetação seca e às condições climáticas adversas.

As investigações preliminares apontam que o incêndio foi criminoso. Um suspeito já foi detido e está sendo apresentado à Polícia.

