Moradora de cidada da região ganha R$ 1 milhão no sorteio da Nota Fiscal Paulista

Dinheiro - Crédito: SCA

Uma moradora de Rio Claro receberá, em breve, R$ 1 milhão graças ao sorteio de número 185 da Nota Fiscal Paulista, o consagrado programa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP). A felizarda concorreu com 52 bilhetes eletrônicos após realizar as suas compras em dezembro de 2023 e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais.

Já os outros quatro maiores prêmios, no valor de R$ 500 mil, serão entregues para consumidores de São Paulo (Mooca e Parque São Lucas), Piracicaba e Cajamar.

A Nota Fiscal Paulista também premia, mensalmente, cinco entidades beneficentes de todo o Estado que participam do programa com o prêmio de R$ 100 mil, cada. Em abril, as sorteadas foram Ação Comunitária do Brasil Vocação, de São Paulo; Projeto de Apoio à Criança, Adolescente e à Família Sementes, de Taboão da Serra; Santa Casa de Misericórdia, de Guararema; Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), de Batatais; IBTE (Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação), de São Paulo.

As instituições filantrópicas concorreram ainda a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.

No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa, saiba como.

Resultado

O resultado está disponível no site da Sefaz-SP. Para verificar, basta acessar o sistema com o CPF e senha cadastrada e clicar na aba Sorteios > Visualizar Sorteios > Sorteio nº 185.

Confira os valores e municípios dos principais premiados:

Prêmios principais do 185º sorteio Bairro/Município/Estado 1º Prêmio - R$ 1.000.000,00 JD FLORIDIANA/RIO CLARO/SP 2º Prêmio - R$ 500.000,00 PARQUE DA MOOCA/SÃO PAULO/SP 3º Prêmio - R$ 500.000,00 CENTRO (ARTEMIS)/PIRACICABA/SP 4º Prêmio - R$ 500.000,00 PARAÍSO/CAJAMAR/SP 5º Prêmio - R$ 500.000,00 PQ SÃO LUCAS/SÃO PAULO/SP 6º Prêmio - R$ 100.000,00 ATERRADO/MOGI MIRIM/SP 7º Prêmio - R$ 100.000,00 JARDIM VILA GALVAO/GUARULHOS/SP 8º Prêmio - R$ 100.000,00 SÍTIO MARIA JOANA/RIO GRANDE DA SERRA /SP 9º Prêmio - R$ 100.000,00 JD DAS TORRES/SÃO CARLOS/SP 10º Prêmio - R$ 100.000,00 PESTANA/OSASCO/SP 11º Prêmio - R$ 100.000,00 JARDIM SANTA CRUZ/SALTO/SP 12º Prêmio - R$ 100.000,00 JARDIM GUAIRACA/SAO PAULO/SP 13º Prêmio - R$ 100.000,00 VILA SOFIA/SÃO PAULO/SP 14º Prêmio - R$ 100.000,00 CENTRO/PARANAPANEMA/SP 15º Prêmio - R$ 100.000,00 CENTRO/RAFARD/SP

Entidades premiadas

Prêmios principais do 185º sorteio Entidade/Município R$ 100.000,00 AÇÃOCOMUNITÁRIA DO BRASIL VOCAÇÃO, CAMPO LIMPO/SAO PAULO/SP R$ 100.000,00 PROJETO DE APOIO À CRIANCA, ADOLESCENTE E À FAMILIA SEMENTES, JARDIM MIRNA/TABOÃO DA SERRA/SP R$ 100.000,00 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARAREMA, CENTRO/GUARAREMA/SP R$ 100.000,00 APAE-ASSOC DE PAIS E AM DOS EXCEP DE BATATAIS, RIACHUELO/BATATAIS/SP R$ 100.000,00 IBTE - INSTITUTO BRASILEIRO DE TRANSFORMAÇÃO PELA EDUCAÇÃO, CAMPOS ELISEOS/SÃO PAULO/SP

Sobre o programa Nota Fiscal Paulista

A Nota Fiscal Paulista, criada em outubro de 2007, integra o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Governo do Estado de São Paulo e reduz, de fato, a carga tributária individual dos cidadãos, que recebem créditos ao efetuar compras de mercadorias em São Paulo.

O sistema distribui até 30% do ICMS efetivamente recolhido pelos estabelecimentos comerciais aos consumidores que solicitam o documento fiscal e informam CPF ou CNPJ, proporcional ao valor da nota.

A devolução é feita em créditos que podem ser acompanhados pela internet e utilizados para pagamento do IPVA ou resgatados em dinheiro. O consumidor também pode solicitar o documento fiscal sem a indicação do CPF/CNPJ e doá-lo a uma entidade de assistência social, saúde, educação, defesa e proteção animal ou cultura cadastradas no programa Nota Fiscal Paulista, se assim desejar. Essa é uma decisão pessoal e exclusiva do consumidor.

Desde janeiro de 2019 os consumidores (pessoas físicas e condomínios) e instituições assistenciais cadastradas no programa passaram a ter seus créditos liberados mensalmente. Os valores permanecem à disposição dos participantes por um ano, a contar da liberação, e podem ser utilizados a qualquer momento dentro desse período. O saldo mínimo para transferência é de R$ 0,99.

No total, a Nota Fiscal Paulista devolveu aos participantes do programa cerca de R$ 18,6 bilhões, sendo R$ 16,5 bilhões em créditos e mais de R$ 2,1 bilhões. Já foram realizados 185 sorteios.

Para conferir os créditos, aderir ao sorteio ou obter mais informações sobre a Nota Fiscal Paulista, basta acessar o site. Para baixar o aplicativo do programa, acesse a loja de aplicativos de seu smartphone ou tablet.

Leia Também