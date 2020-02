Rifa solidária irá auxiliar no tratamento de Aninha

Aninha precisa de ajuda para continuar o tratamento - Crédito: Divulgação

Uma rifa solidária, idealizada por Agda Aparecida da Silva irá ajudar no tratamento médico de sua filha Ana Carolina Pine (Aninha), vítima de um grave acidente ocorrido no dia 6 de fevereiro de 2016, na rodovia Washington Luís (SP-310) em uma das saídas de Ibaté.

O valor da rifa é apenas R$ 10,00 e o ganhador terá direito a um Iphone 8. Informações podem ser obtidas pelo fone 16 99151-7416 (com Agda).

HISTÓRIA DE ANINHA

A vida da sorridente, simpática e brincalhona Aninha mudou radicalmente no dia 6 de fevereiro de 2016, vítima de um gravíssimo acidente na rodovia Washington Luís.

Quando tinha apenas 10 anos, estava em um carro com os padrinhos, quando uma EcoSport atingiu justamente com ela estava. Sofre traumatismo cranioencefálico e teve duas paradas respiratórias. Foi internada e ficou por 30 dias na UTI e mais 22 dias na Santa Casa.

Desde então, há quatro anos, um intenso trabalho pela reabilitação da garota é feito. Inicialmente no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Mas após exames feito na instituição de saúde, constatou-se que não tinha mais nada a fazer e ela terá vida vegetativa. Desde então o acompanhamento ocorre em sua casa, em Ibaté.

Mas, após exame com um ortopedista pediátrico, foi constatado que Aninha tem uma escoliose que compromete seus pulmões.

Por morar sozinha com duas filhas de 7 e 11 anos, Agda não trabalha fora e fica 24h por dia cuidando de Aninha. Por isso, realiza periodicamente campanhas para ajudar no tratamento da pequena.

Quem puder ajudar, basta entrar em contato com Agda pelo fone 16 99151-7416 onde poderão obter todas as informações sobre as despesas de Aninha ou ainda na página Juntos pela Aninha no Facebook.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também