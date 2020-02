Ribeirão Preto vai ganhar mais uma loja Jaú Serve Supermercados

Ribeirão Preto terá uma nova loja da rede Jaú Serve Supermercados. Ela será construída em um terreno com área de 10 mil m² e irá gerar 200 empregos diretos. Desta vez na avenida Antônia Mugnatto Marincek, no complexo Ribeirão Verde.

As obras terão início em breve. Será um projeto inovador, com amplo estacionamento.

A primeira loja, inaugurada há pouco mais de um ano na cidade, está localizada na Avenida Dom Pedro I, 1.316 no bairro Ipiranga.

Com esse novo empreendimento, a rede Jaú Serve Supermercados passará a contar com 37 lojas em 16 cidades do interior paulista.

