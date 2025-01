Região: Técnico de 28 anos morre ao sofrer descarga elétrica durante reparo em cabo de fibra óptica

Crédito: QRU News

Um técnico em telecomunicações de 28 anos morreu na manhã desta quinta-feira (9) após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava um serviço na avenida Thomaz Alberto Whately, em Ribeirão Preto. A identidade da vítima não foi divulgada.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, classificado como morte acidental, o jovem trabalhava na manutenção da rede de fibra óptica de uma empresa privada quando recebeu a descarga elétrica de um poste.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas ao local. Apesar das tentativas de reanimação com massagem cardíaca, o trabalhador não resistiu e teve o óbito constatado no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e o caso será investigado pelas autoridades competentes.

Com informações do TH Mais

