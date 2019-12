REGIÃO: PM morre após ser atingido na cabeça por tiro de fuzil

Crédito: Colaborador/SCA

Um policial militar morreu após ser baleado por um criminoso na manhã deste sábado (14) em Piracicaba.

O soldado Vinicius da Silva de Melo, junto com o cabo Rubens visualizou um veículo suspeito pelo bairro Alvorada. Houve a tentativa de abordagem e o motorista empreendeu fuga. Depois de um breve acompanhamento o bandido desceu armado com um fuzil e atirou contra os policiais.

O cabo Rubens foi atingido no braço e o soldado Melo na cabeça. Ambos foram encaminhados à Santa Casa de Piracicaba, mas infelizmente Melo não resistiu ao grave ferimento e faleceu.

Após o assassinato do policial a Polícia Militar se mobilizou e acabou encontrando o criminoso em uma mata. O local foi cercado com o apoio do helicóptero Águia e de policiais do Comando de Operações Especiais (COE) que vieram da capital. Sérgio Gomes Samad, de 35 anos, atirou contra os policiais e no revide acabou baleado e morto. Ele tinha três passagens policiais por roubo e estava em liberdade desde 2016.

O corpo do soldado Melo será enterrado em Santos. Ele deixa a esposa e dois filhos menores de idade.

