Região: mulher perde a vida após se afogar em piscina na festa do próprio casamento

Foi enterrado nesta segunda-feira (15), na cidade de Americana, o corpo de uma mulher de 39 anos que morreu afogada na noite do último sábado (13) durante a festa em comemoração do próprio casamento que ocorreu horas antes e também do aniversário da filha.

Segundo informações, Elisangela Gazzano dos Santos Soares estava em uma chácara, na cidade de Limeira. Ela dançava em volta da piscina, quando se desequilibrou e caiu na água.

Familiares e amigos a socorreram e o acionaram o Samu que a encaminhou até o hospital, mas infelizmente ela não resistiu. Ela apresentava um ferimento na cabeça.

Um dos filhos de Elisangela postou uma mensagem nas redes sociais lamentando o falecimento da mãe. “Uma perca imensa pra família, estava tão feliz por ter casado e comemorando o niver da sua filha ( minha irmã ) e sobrinha, descansa em paz minha rainha, lutou até o fim. Estará eternamente em nossos corações, minha eterna rainha".

