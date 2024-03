Região: motociclista morre após colidir em poste

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motociclista de 28 anos morreu no começo da madrugada deste domingo (3), após sofrer um acidente no Distrito Industrial de Rio Claro.

Segundo informações, Clayton Phelipe Sbrissa, de 28 anos, conduzia uma motocicleta Honda CG 125 pela avenida Brasil, quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra um poste de iluminação pública.

O SAMU chegou a ser acionado, mas Clayton morreu antes da chegada do socorro. Após realizada a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

