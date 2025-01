Região: BAEP desarticula esquema de tráfico internacional de drogas

Crédito: BAEP

Na manhã desta segunda-feira (27), por volta das 9h, uma operação do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) desmantelou um esquema de tráfico internacional de drogas no Condomínio de Chácaras Estância da Natureza, em Limeira (SP). A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima que relatava movimentações suspeitas de estrangeiros no local, indicando-o como ponto de recebimento de entorpecentes provenientes da Bolívia.

Ao chegar ao endereço, os policiais flagraram três pessoas tentando fugir para uma área de mata, carregando sacolas plásticas. Diante da situação, as equipes ingressaram no imóvel. Com o apoio do helicóptero Águia e do Canil, um dos fugitivos foi capturado, e 17 pessoas foram encontradas na residência, incluindo homens, mulheres, adolescentes e crianças.

Durante a abordagem, foi constatado que alguns dos envolvidos excretavam cápsulas de cocaína ingeridas na Bolívia, enquanto outros separavam e pesavam drogas no local. A operação resultou na apreensão de:

10,255 kg de cocaína , divididos em 854 cápsulas;

, divididos em 854 cápsulas; 4,080 kg de crack ;

; 937 g de maconha tipo skank ;

; R$ 77.047,00 em dinheiro.

Além disso, tijolos de crack e maconha estavam sendo fracionados em diversas áreas da casa, incluindo a churrasqueira. Sacolas plásticas com cápsulas de drogas excretadas também foram encontradas no imóvel.

Todos os envolvidos receberam voz de prisão. Aqueles que necessitavam de atendimento médico foram encaminhados a hospitais da região, enquanto os demais foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Piracicaba.

