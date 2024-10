Radares entram em operação na Washington Luís e outras rodovias da região; veja onde

Rodovia Washington Luís - Crédito: divulgação

O Diário Oficial do Estado trouxe na edição desta segunda-feira (14) a autorização para a entrada em operação de quatro novos radares no trecho administrado pela Eixo SP Concessionária de Rodovias. Os aparelhos iniciam monitoramento no dia 21, próxima segunda-feira, em Brotas, Corumbataí, Tupã e Paraguaçu Paulista. A publicação no DO ocorre após homologação dos equipamentos pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela fiscalização e aplicação das multas.

Em Brotas, o radar está instalado no km 6+600 da SP 197 - Rodovia Doutor Américo Piva, com fiscalização em ambos os sentidos da pista. Em Corumbataí, o equipamento que entrará em operação está localizado no km 192 da SP 310 - Rodovia Washington Luís, na pista sentido Interior. O terceiro radar é o de Tupã, instalado no km 524+500 da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na pista sentido Capital, logo na saída do trecho urbano do município. E o quarto equipamento homologado é o de Paraguaçu Paulista, localizado no km 474+450 da SP 284 - Rodovia Manílio Gobbi, também com fiscalização em ambos os sentidos da pista.

A instalação dos equipamentos atende a uma determinação do contrato de concessão. A Eixo SP é responsável por instalar os radares, mas o monitoramento é feito pelo DER.

Veja abaixo a localização de cada um dos novos equipamentos e as velocidades máximas permitidas nesses pontos.

SP 197 - km 006+600 (pista Norte/Sul), em Brotas - Limites: 60/60

SP 284 – km 474+450 (pista Leste/Oeste), em Paraguaçu Paulista – Limites: 60/60

SP 294 - km 524+500 (pista Leste), em Tupã - Limites: 60/60

SP 310 - km 192+000 (pista Norte), em Corumbataí - Limites 110/90

