Provas do concurso público da Prefeitura Municipal de Ibaté são adiadas

Prefeitura de Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de Ibaté comunica a todos os candidatos inscritos no concurso público que as provas originalmente agendadas foram adiadas para o dia 02 de junho de 2024. A decisão visa garantir a igualdade de oportunidades a todos os participantes, com a inclusão das cotas raciais no certame.

Novos Locais de Prova:

Os locais de prova serão divulgados na próxima semana no Diário Oficial do Município. Para consultar o edital completo com as informações atualizadas, os candidatos devem acessar o site oficial da Prefeitura de Ibaté: https://www.ibate.sp.gov.br/.

