Projeto "Merenda nas Férias" em Ibaté garante alimentação aos alunos durante o recesso escolar

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura e o Centro de Processamento de Alimentos (CPA) de Ibaté informam que o Projeto “Merenda nas Férias” inicia nesta segunda-feira (15), seguindo até o dia 26 de julho, fornecendo alimentação aos alunos da rede Municipal de Ensino. Este projeto é destinado aos alunos da rede municipal de ensino e ocorre de segunda à sexta-feira, das 11h às 13h. As refeições são realizadas nas escolas Brasilina Teixeira Ianoni, localizada no Jardim Cruzado, e Vera Helena Trinta Pulcinelli, situada no Jardim Icaraí. Essas escolas foram escolhidas como pontos estratégicos do município para garantir que alunos de todos os bairros tenham acesso à alimentação durante o recesso escolar.

Esta iniciativa visa assegurar a nutrição adequada das crianças mesmo durante as férias, oferecendo refeições balanceadas e nutritivas para os estudantes. Além de atender à necessidade alimentar, o projeto “Merenda nas Férias” também contribui para a manutenção de uma rotina saudável para as crianças. É importante destacar que não há necessidade de agendamento para participar do projeto, facilitando o acesso de todos os alunos interessados.

O Projeto “Merenda nas Férias” é mais uma demonstração do compromisso de Ibaté com a educação e o cuidado com suas crianças, refletindo a importância dada à saúde e ao bem-estar dos alunos mesmo fora do período letivo.

A qualidade dos alimentos oferecidos no projeto é uma prioridade. As refeições são preparadas com ingredientes frescos e de alta qualidade, garantindo um valor nutricional adequado para o desenvolvimento das crianças. As refeições são cuidadosamente planejadas por nutricionistas para atender às necessidades alimentares dos alunos, proporcionando uma dieta equilibrada e saudável. Para muitos desses alunos, essa refeição é a principal do dia, destacando ainda mais a importância do projeto para a segurança alimentar e o bem-estar das crianças.

