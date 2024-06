Professora morre em trágico acidente em rodovia da região

Crédito: arquivo pessoal

A professora Wania dos Anjos, de 38 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito na rodovia Alexandre Balbo (Anel Viário Norte) de Ribeirão Preto na tarde do último sábado (22).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Wania dirigia seu carro pela rodovia quando um outro veículo invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o carro da professora. O impacto foi violento e Wania não resistiu aos ferimentos, falecendo no local. O motorista do outro veículo, por sua vez, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico.

Wania era professora da rede municipal de Ribeirão Preto e era muito querida por seus alunos, colegas e familiares.

