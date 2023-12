Presidente da Câmara devolve R$ 430 mil à Prefeitura de Ibaté

Crédito: divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Ibaté, vereador Horácio do Carmo Sanchez, foi recebido na manhã desta sexta-feira, 1º de dezembro, pelo prefeito José Luiz Parella, e anunciou oficialmente a devolução de R$ 430 mil do duodécimo, à Prefeitura local.

De acordo com Horácio, nesta gestão como presidente, foi adotada uma administração com foco na economia e na responsabilidade com o dinheiro público, tornando possível essa devolução financeira à Prefeitura. “Estamos cientes dos desafios enfrentados pelo nosso prefeito Zé Parrella, sobretudo, com a queda de repasses financeiros do Governo Federal, e acreditamos que essa economia da Câmara ajudará no fechamento das contas desse ano”, afirmou.

Zé Parrella destaca que o valor devolvido pelo Legislativo será empregado em áreas prioritárias, conforme as necessidades identificadas pela Prefeitura. “Esta é uma demonstração louvável de responsabilidade fiscal e de compromisso com o bem comum, do nosso presidente da Câmara, Horácio Sanchez, na condução da Mesa Diretora”, afirmou Zé Parrella.

O duodécimo

O duodécimo corresponde aos recursos que o Poder Legislativo recebe através de repasse mensal do Poder Executivo. É utilizado para manutenção dos trabalhos, servidores e demais despesas. Cada Câmara tem total autonomia para gastar 100% do valor caso julgue necessário, no entanto, cabe à Presidência definir quais serão as prioridades e quanto será gasto pela instituição.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também