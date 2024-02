Prefeitura retoma serviço de tapa buracos em Ibaté

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Obras, iniciou nesta segunda-feira, 26, a operação tapa buracos com o objetivo de melhorar as condições de tráfego nas ruas da cidade. O trabalho, que é realizado por funcionários da própria prefeitura, tem o objetivo de reparar pequenos danos causados pelo desgaste natural do asfalto.

Nesta terça-feira, 27, as equipes estão realizando a manutenção asfáltica em ruas dos bairros Jardim Mariana e Residencial Mariana.

No cronograma, outros bairros devem ter o serviço na sequência, garantindo a manutenção das vias públicas e maior segurança para o tráfego de veículos na cidade. “Esse trabalho de recuperação asfáltica nunca parou na nossa cidade, foi realizado uma breve pausa, para a realização dos trâmites licitatórios. As ações evidenciam o comprometimento da Prefeitura em oferecer serviços que beneficiam a todos e o empenho em proporcionar uma cidade mais agradável e funcional para a população", relatou Everaldo Trevisan, responsável pelo serviço na cidade. “O cronograma pode sofrer alterações no decorrer dos dias em função de emergências ou ações urgentes que demandem a realocação das equipes para manutenção em outras partes da cidade”, apontou Everaldo.

O serviço de tapa-buracos consiste no recorte, a retirada do asfalto velho, varrição do local para limpeza, grimadura (cola) e aplicação do material asfáltico (concreto betuminoso) com compactação. “A Prefeitura está realizando a Operação Tapa Buracos nos pontos mais críticos e continuaremos nas ruas que necessitem dos serviços. O objetivo é deixar todas as ruas da cidade em condições seguras para o trânsito de veículos e pedestres”, disse o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella.

Outros serviços

Além do serviço de recuperação asfáltica, diariamente a prefeitura realiza a limpeza e manutenção em vários pontos, visando manter a cidade limpa e organizada. "Limpeza de ruas, de canteiros centrais, das vias de acesso ao município, praças e prédios públicos, enfim, são serviços que nunca pararam dentro da administração municipal" aponta Everaldo.

A prefeitura também executa roçagem de mato, serviços de água e esgoto e limpeza dos jardins das praças públicas, em todos os bairros. Executa manutenção na iluminação pública, nas praças e prédio públicos, já que em Ibaté, a CPFL continua sendo a responsável pelos serviços de troca de lâmpadas em postes de rua da rede elétrica.

A prefeitura também realiza, diariamente, a coleta do lixo orgânico.

