Prefeitura Municipal vai ampliar o período do Projeto “Ibaté Em Férias”

Devido ao grande sucesso do “Ibaté em Férias” e atendendo a um pedido das crianças e dos pais, que elogiaram a iniciativa da Prefeitura Municipal, o prefeito José Luiz Parella se reuniu com o diretor municipal de Esportes, Raul Seixas e a coordenadora do programa, Amanda Fonseca, sugerindo a extensão do projeto, para mais uma semana, uma vez que, as aulas têm início somente dia 02 de fevereiro.

Zé Parella esteve ao lado das crianças e dos pais, na Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni, no Jardim Cruzado, onde almoçou, tirou fotos e checou de perto, o andamento dos projetos “Merenda Nas Férias” e “Ibaté Em Férias”, instituído no seu governo. “Feliz de ver nossas crianças brincando, se divertindo e longe das drogas. Enquanto eu estiver na prefeitura, esses projetos não vão parar”, afirmou.

Ainda na reunião, o prefeito determinou que fossem realizadas no encerramento do projeto, atividades diferenciadas para as crianças que participam do projeto. “Foram abertas mais 100 vagas para as crianças que quiserem participar do Ibaté em Férias”, contou Amanda Fonseca.

Raul explica que o projeto tem como objetivo, oferecer às crianças no período de férias escolares de janeiro, opções de lazer que preencham o seu tempo livre de forma prazerosa e ao mesmo tempo construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas.

Essas atividades acontecem na Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni, no bairro Jardim Cruzado. “Todos os participantes recebem café da manhã e lanches, diariamente, além de um alimento mais reforçado, no horário de almoço, em parceria com o projeto Merenda nas Férias”, contou Amanda.

Nesses últimos dias, as crianças participam de oficinas de dança, lutas, circo, esportes, artes, prevenção acidentes domésticos, higiene bucal além de muita diversão. “Conseguimos unir vários setores da cidade e todos abraçaram essa ideia. Foram realizadas diversas reuniões com cada secretário e funcionários da rede municipal, na qual construímos a melhor forma de interagirmos com as crianças, através de brincadeiras, gincanas, oficinas aumentando assim o repertório cognitivo dos pequenos”, explica Raul.

O transporte para as crianças que moram nos bairros Jardim Popular e Jardim Icaraí, está sendo disponibilizado pela Prefeitura. A Guarda Municipal também realiza oficinas, em especial, alertando sobre os riscos do cerol [atividade que acontece muito nesse período] e as agentes de saúde, orientadas por uma dentista da rede, farão o trabalho de saúde bucal, após cada almoço.

Zé Parella lembra que o intuito é ocupar as crianças nas férias escolares. “Esse projeto está tirando nossas crianças do ócio, durante as férias, proporcionando essas atividades para que possam se ocupar e não pensem em fazer coisas erradas, ficando longe das drogas e de más companhias. Mais um projeto pioneiro de Ibaté que, com certeza, assim como o Merenda Nas Férias, se tornará referência para que outras prefeituras possam implantar em suas cidades”, finalizou.

