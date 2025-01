Prefeitura de Itirapina anuncia novos valores para entrada de veículos no Broa durante o Carnaval

Compartilhar no facebook

Portaria do Broa - Crédito: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Itirapina, liderada pela prefeita Maria da Graça Zucchi Moraes, divulgou o Decreto nº 4.254, que reajusta os preços para o ingresso de veículos automotores e o uso das áreas públicas do Balneário Santo Antônio (Represa do Broa) durante o período de Carnaval.

Período de cobrança

Os novos valores serão aplicados das 6h do dia 27 de fevereiro às 18h do dia 4 de março de 2025, visando atender ao aumento expressivo de turistas esperado para a temporada.

Novos valores para veículos

Motocicletas e motonetas Valor atual: R$ 40,00

R$ 40,00 Novo preço: R$ 80,00 Carros de passeio e caminhonetes (até 5 passageiros) Valor atual: R$ 100,00

R$ 100,00 Novo preço: R$ 200,00 Veículos com reboque para embarcações Valor atual: R$ 200,00

R$ 200,00 Novo preço: R$ 400,00 Peruas Kombi, vans e similares de turismo Valor atual: R$ 600,00

R$ 600,00 Novo preço: R$ 700,00 Caminhões e tratores com reboque, carrocerias, baú ou caçambas Valor atual: R$ 400,00

R$ 400,00 Novo preço: R$ 400,00 Micro-ônibus Valor atual: R$ 1.200,00

R$ 1.200,00 Novo preço: R$ 1.800,00 Ônibus Valor atual: R$ 2.000,00

R$ 2.000,00 Novo preço: R$ 3.000,00 Reboque Valor atual: R$ 160,00

R$ 160,00 Novo preço: R$ 200,00

Justificativa da medida

A decisão foi tomada devido ao aumento significativo de visitantes durante o Carnaval, período em que a alta movimentação na orla do Balneário Santo Antônio pode causar impactos ambientais. O objetivo é equilibrar o fluxo turístico com a preservação dos recursos naturais da região.

A Prefeitura reforça que a medida é essencial para garantir a sustentabilidade do local, permitindo que os turistas desfrutem do espaço com responsabilidade e segurança.

