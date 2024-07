Prefeitura de Ibaté retoma ações de limpeza em Área de Preservação do Jardim Icaraí

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira, 17, a equipe de limpeza e fiscalização da Prefeitura de Ibaté, com o apoio da Guarda Civil Municipal, deu continuidade aos trabalhos de limpeza nas margens da área de preservação permanente do Jardim Icaraí.

Durante a operação, foram identificados moradores em situação de rua e seis filhotes de cachorros famintos. A presença da Guarda Civil Municipal foi fundamental para garantir a segurança e a ordem durante a execução das atividades, assegurando que o espaço público fosse mantido limpo e preservado para a comunidade.

Os filhotes foram recolhidos pela Guarda Civil Municipal e estão disponíveis para adoção no Centro de Controle de Zoonoses. Além disso, os moradores em situação de rua foram encaminhados para atendimento na Assistência Social do município. Durante o atendimento, foi constatado que esses indivíduos possuem familiares. A Prefeitura de Ibaté está tomando as providências necessárias para reintegrar essas pessoas ao convívio familiar, oferecendo o suporte necessário para a melhoria de suas condições de vida.

A comandante da Guarda Civil Municipal, Margareth Pereira dos Santos, comentou sobre a ação: "A Guarda Civil Municipal de Ibaté está sempre pronta para apoiar ações que visam a segurança e o bem-estar da nossa comunidade. A operação no Jardim Icaraí foi uma demonstração do nosso compromisso em manter a ordem pública e oferecer assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade. Ficamos satisfeitos em poder contribuir com a limpeza da área e ajudar os moradores em situação de rua, bem como garantir um destino seguro para os filhotes encontrados", finalizou.

Os interessados em realizar a adoção consciente dos cachorrinhos devem ir ao Centro de Controle de Zoonoses de Ibaté, localizado na Rua José Donatoni, 656, Jardim Mariana, de segunda à sexta, das 9h às 17h.

Leia Também