Prefeitura de Ibaté recomenda uso consciente da água e alerta para os riscos das queimadas durante o período de estiagem

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, em conjunto com o Departamento de Água e Esgoto (DAE), faz um importante pedido à população para o uso consciente da água durante o atual período de estiagem. Embora o abastecimento de água esteja normal, a colaboração de todos é essencial para evitar desperdícios e garantir que o consumo seja sustentável até o retorno das chuvas, previsto apenas após o dia 18 de setembro, segundo o site climatempo.com.br.

Com o baixo volume de chuvas registrado nos últimos meses, os poços que abastecem a cidade estão operando com menor capacidade. Por isso, é fundamental que todos façam sua parte, adotando medidas de economia e evitando o uso excessivo de água em atividades que podem ser adiadas ou realizadas de forma mais eficiente.

Ações simples para economizar água:

• Reduza o tempo de banho: Economize água diminuindo a duração do banho, especialmente em duchas com grande vazão.

• Desligue a torneira ao escovar os dentes e ao lavar a louça: A prática de fechar a torneira durante essas atividades pode economizar dezenas de litros por dia.

• Aproveite a água da máquina de lavar: Use a água do último ciclo de enxágue para limpar áreas externas ou lavar pisos.

• Faça manutenção em torneiras e encanamentos: Conserte vazamentos assim que forem detectados. Pequenos vazamentos podem desperdiçar litros de água sem que percebamos.

• Adote dispositivos de economia: Redutores de fluxo em torneiras e chuveiros são uma maneira eficaz de diminuir o consumo de água sem perder o conforto.

Além do cuidado com a água, a Prefeitura de Ibaté também reforça a necessidade de conscientização sobre as queimadas, que aumentam significativamente durante a estiagem. O tempo seco e a ausência de chuvas deixam a vegetação mais suscetível a incêndios, o que não só provoca danos ao meio ambiente como também prejudica a qualidade do ar e a saúde da população.

Como prevenir queimadas:

• Evite acender fogueiras e queimar lixo ou restos de vegetação: Além de perigoso, provocar queimadas é uma prática ilegal que pode causar incêndios de grandes proporções, afetando áreas urbanas e rurais.

• Nunca jogue pontas de cigarro nas margens de rodovias ou terrenos baldios: Elas podem provocar incêndios, especialmente em períodos de seca extrema.

• Denuncie queimadas ilegais: Se presenciar queimadas, entre em contato com a Guarda Civil Municipal

Queimadas afetam a saúde, principalmente de crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, além de causar prejuízos ambientais significativos. Portanto, cada cidadão tem o dever de colaborar, evitando a prática e conscientizando a comunidade sobre os riscos.

A Prefeitura de Ibaté e o DAE seguem monitorando de perto a situação do abastecimento de água e o clima na região. Qualquer alteração será comunicada à população com antecedência. Para mais informações sobre o uso consciente da água ou para denunciar queimadas, entre em contato com o DAE pelo telefone (16) 3343-4245 ou com a Guarda Civil Municipal pelo 153

