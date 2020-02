Prefeitura de Ibaté realiza Matinê de Carnaval para a criançada no dia 23

Crédito: Divulgação

A criançada vai se divertir com a Matinê de Carnaval que está sendo preparada pela Prefeitura de Ibaté. O evento – que já se tornou uma tradição na cidade – está marcado para acontecer no domingo, dia 23 de fevereiro, das 14h às 18h, na Pirâmide da Mata do Alemão.

O prefeito José Luiz Parella conta que a prefeitura preparou uma programação muito especial para as crianças. “Será uma matinê de muita diversão com personagens de desenhos animados, pintura facial, brincadeiras, marchinhas de Carnaval, cachorro quente, suco e água para que as crianças tenham um dia divertido e comemorem com muita alegria, essa festa popular brasileira”, afirmou.

Como em todos os anos, os adultos só entram acompanhados de criança. “A festa é realizada para que as nossas crianças se divirtam e aproveitem melhor. Assim sendo, os adultos só poderão entrar com seus filhos, sobrinhos, netos, enfim, acompanhados de um pequenino, caso contrário, não poderão entrar na Pirâmide”, contou o prefeito.

Então anote na sua agenda. Matinê de Carnaval 2020, na Pirâmide da Mata do Alemão, no dia 23 de fevereiro, domingo, das 14h às 18h. “A Pirâmide da Mata do Alemão é um local amplo e com capacidade para acolher, confortavelmente, nossos pequeninos foliões”, finalizou Parella.

O que é?

O Carnaval é uma tradicional festa popular realizada em diferentes locais do mundo, sendo mais celebrada no Brasil. Apesar do forte secularismo presente no Carnaval, a festa é tradicionalmente ligada ao catolicismo, uma vez que sua celebração antecede a Quaresma. O Carnaval não é uma invenção brasileira, pois sua origem remonta à Antiguidade. A palavra Carnaval é originária do latim, carnis levale, cujo significado é “retirar a carne”. Esse sentido está relacionado ao jejum que deveria ser realizado durante a Quaresma e também ao controle dos prazeres mundanos. Isso demonstra uma tentativa da Igreja Católica de controlar os desejos dos fiéis.

