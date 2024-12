Prefeito Zé Parella inicia distribuição de Panetones aos alunos da rede municipal de ensino

Compartilhar no facebook

Alunos de Ibaté recebem Panotone - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté iniciou, nesta terça-feira (10), a distribuição de Panetones para os alunos matriculados na rede municipal de ensino. A ação, organizada pelo Centro de Processamento de Alimentos (CPA), vinculado ao Departamento de Merenda da Secretaria de Educação, contemplará mais de 4.300 crianças, reforçando o compromisso da administração municipal com a valorização dos estudantes.

Os Panetones foram preparados pelo padeiro e auxiliar do CPA, utilizando uma mistura de ingredientes pronta adquirida pela Prefeitura. A entrega, que já se tornou uma tradição sob a gestão do prefeito José Luiz Parella, visa celebrar o espírito natalino e proporcionar alegria às crianças, muitas delas em situação de vulnerabilidade.

O prefeito José Luiz Parella enfatizou a importância da iniciativa. "Nosso objetivo é sempre valorizar as crianças e fazer com que elas se sintam especiais. Sabemos que algumas famílias enfrentam dificuldades. Por isso, fazemos questão de entregar esse presente todos os anos, mostrando que nos preocupamos com o bem-estar delas", afirmou o prefeito.

A Secretária de Educação, Danielle Garcia Chaves, declarou: "É emocionante ver a alegria nos olhos das crianças ao receberem esse presente. Essa ação é uma demonstração de carinho e respeito da administração municipal pelos nossos alunos, reforçando o verdadeiro significado do Natal", destacou a secretária.

A distribuição de panetones é uma ação contínua da administração municipal, consolidada como um momento especial de confraternização e celebração do Natal, promovendo o verdadeiro espírito da data junto aos alunos da rede municipal de ensino.

