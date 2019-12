Prefeitura de Ibaté entrega novo fardamento para a Banda Marcial da cidade

Crédito: Divulgação

A Banda Marcial Municipal de Ibaté (BMMI) recebeu na última semana, o seu novo fardamento. A entrega foi feita pelo prefeito José Luiz Parella ao maestro Kaique Leite, para a coreógrafa Valquíria Leite e ao Diretor de Cultura Joziel Gama.

Os uniformes receberam investimentos de aproximadamente R$ 26 mil e são compostos de sapatos, calças, túnicas, sobretudo, barretina aos músicos, e collants para os coreógrafos.

A estréia da nova farda aconteceu na sexta-feira, 20, durante a apresentação da Banda nas festividades do “Natal de Luzes e Sons Ibaté 2019”. “Estou muito feliz em entregar esses uniformes e comemorar, junto aos que fazem da Banda Marcial Municipal de Ibaté, uma das melhores e mais solicitadas da nossa grande região”, comentou Zé Parrella.

Para o diretor de cultura Joziel Gama a aquisição desse novo material só reforça o compromisso do Prefeito Zé Parrella com os projetos culturais da cidade. "...ele enxerga longe, nos apoia em tudo, e durante o desfile de aniversário em junho, nos disse que até o fim do ano, nossa Banda teria novas roupas. Não deu outra, além de comprar, fez questão que fosse um traje de gala e completo..." , conclui Gama.

A Banda cumpriu uma agenda extensa de convites de muitos municípios, além das sempre prestigiadas apresentações que realizaram em Ibaté, recebendo todo o carinho e admiração da população. “Essa grande procura pela Banda Marcial de Ibaté é a resposta à dedicação de cada aluno, os quais não perdem os ensaios e levam muito a sério, o compromisso de cada um com o grupo”, ressaltou o maestro Kaique Leite.

A BANDA

A Banda Marcial Municipal de Ibaté é um projeto desenvolvido pelo Departamento de Educação em parceria com o Centro Cultural, oferecido gratuitamente a toda a população com idade acima de 12 anos.

Comandada pelo maestro Kaique Leite, a Banda Marcial Municipal de Ibaté, atualmente, composta por mais de 60 alunos da rede estadual e municipal de ensino, se destaca, cada vez mais, entre as cidades da região.

O projeto da Banda Marcial foi implantado pelo prefeito Zé Parrella, durante as duas primeiras gestões, entre 2005 a 2012, e que tem como madrinha e incentivadora, a ex-prefeita Lu Spilla.

O grande diferencial da Banda é que ela além da marcha batida tradicionalmente usada por bandas militares, ela tem em seu repertório, músicas populares, diversificadas e de qualidade. A Banda Marcial de Ibaté, executa músicas do Rei do Pop Michael Jackson, clássicos da nossa Música Sertaneja como "Estrada da Vida" de Milionário e José Rico, clássicos do Rock de The Purple, clássicos do cinema, e agora o Swing e o soul de Tim Maia e agora com a novidade de vocalização de algumas músicas, o que tem mexido muito com o público.

Informações sobre a Banda e contato para apresentações, de segunda a sexta das 8h as 12h e das 13h as 17h pelo fone (16) 3343-4676 no Centro Cultural de Ibaté.

