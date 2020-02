Prefeitura de Ibaté entrega 4,3 mil kits de uniformes escolares aos alunos da rede municipal

Crédito: Divulgação

Os 4,3 mil alunos do ensino infantil até o 5º ano do ensino fundamental I, de todas as unidades escolares da rede municipal de ensino de Ibaté,

receberam na manhã desta quinta-feira, 13, os kits de uniformes escolares.

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Educação, por determinação do prefeito José Luiz Parella, iniciou o processo

licitatório no final do ano passado, proporcionando que, já no início do ano letivo, os uniformes fossem entregues para todas as crianças.

A secretária municipal de Educação, Fátima Heck Vaz, explica que foram investidos R$ 828.090,00 – oriundos de recursos próprios – na aquisição

dos uniformes, sendo R$ 623,5 mil na compra das roupas e mais R$ 204,59 mil nos tênis. Ela ressaltou a qualidade do material adquirido esse ano.

“A qualidade do uniforme é excelente. O do ano anterior já era muito bom, mas esse ano a qualidade é maior ainda. Temos aqui 80% dos alunos

uniformizados, usando os uniformes do ano passado. Esse ano, a qualidade é muito superior”, contou.

Os kits são compostos por agasalho com calça e blusa, 02 camisetas, short saia para as meninas e shorts para os meninos, além do tênis da

marca Pé com Pé. No ano passado, os alunos também receberam uma mochila para carregar seus materiais escolares.

Os diretores foram unânimes em afirmar que o uniforme facilita a vida das mães e contribui com a questão de segurança e agradeceram o esforço

da atual administração para entregar os uniformes. Além dos uniformes, a prefeitura realiza inúmeros investimentos na Educação, fornecendo alimentação de qualidade aos alunos, formações constantes aos professores, fim das filas por vaga nas creches municipais, reforma de unidades escolares, implantação de monitoramento por câmeras de segurança em todas as entradas das escolas municipais, entre outros.

“Estamos trabalhando muito para uma Educação de qualidade às nossas crianças. Uma educação de excelência, com crianças saudáveis através da

merenda de qualidade que oferecemos no período escolar e nas férias, que foi destaque nacional e copiado por diversos municípios brasileiros; com

a entrega anual dos kits de uniformes; material didático qualificado e professores comprometidos com a Educação da nossa cidade”, afirmou o

prefeito.



Durante o último recesso escolar, a Prefeitura realizou o Projeto “Ibaté em Férias”, juntamente com o “Merenda nas Férias”, oferecendo às

crianças, opções de lazer para preencher o tempo livre das crianças, de forma prazerosa e, ao mesmo tempo, construtiva, por meio do

desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas. “Seguiremos trabalhando com muito afinco, porque amo essas crianças, as quais sempre tiveram um carinho muito grande comigo, desde quando me candidatei pela primeira vez”, finalizou Zé Parrella.

