Prefeitura de Ibaté começa a entregar os carnês de IPTU e ISSQN

A Prefeitura Municipal de Ibaté começará a entregar os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) fixo e a taxa de licença de funcionamento de locais, por intermédio dos Correios, a partir do próximo dia 10 de fevereiro.

Ao todo deverão ser entregues 14 mil carnês de IPTU e mais 2.500 carnês de ISSQN e taxa de licença. O valor total lançado do IPTU foi de aproximadamente R$ 10 milhões e de ISSQN de R$ 500 mil.

O vencimento do IPTU será todo dia 10 de cada mês, com início em março, e se estendendo até dezembro, ou seja, para aqueles contribuintes que optarem em pagar seu imposto parcelado deverá fazê-lo em 10 parcelas, e aqueles que por ventura preferir em pagar em cota única, até o vencimento da 1º parcela, terá um vantajoso desconto de 20%.

Já as taxas de licença e o ISSQN fixo terão vencimentos para pagamento parcelados respectivamente em 10 de abril, 10 de junho, 10 de agosto e 10 de outubro, e para quem preferir quitar os débitos em uma única parcela, também até a data do vencimento da primeira parcela, também terá 20% de desconto.

A secretaria da Fazenda da Prefeitura de Ibaté espera arrecadar R$ 7,5 milhões com o IPTU e R$ 300 mil com a taxa de licença e o ISSQN fixo. "São com esses recursos que conseguimos fazer investimentos na cidade, por isso é muito importante que os contribuintes mantenham em ordem os pagamentos desses impostos, para continuarmos a realizar melhorias, o que mostra o compromisso da administração para com o povo ibateense. Também conseguimos manter uma saúde de qualidade e realizar o pagamento da folha dos funcionários" destacou o prefeito José Luiz Parella (PSDB).

Os contribuintes que por algum motivo não receberem os seus carnes até o dia 1º de março de 2020 deverão se dirigir até a Prefeitura Municipal de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h.

