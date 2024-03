Prefeitura de Ibaté adere ao “Dia D Estadual de combate à Dengue”

Crédito: Divulgação

Em uma ação intersecretarial de combate aos criadouros do mosquito transmissor da dengue, o Governo de SP convocou, para esta sexta-feira, 1, todos os 645 municípios paulistas para o “Dia D de Mobilização Estadual” contra as arboviroses urbanas.

Com ações constantes para combate do mosquito da dengue, a Prefeitura de Ibaté adere ao “Dia D”, e reforça as iniciativas de prevenção e eliminação de focos. Durante essa sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, os agentes de combate às endemias vão realizar vistorias nas residências, em determinados pontos do bairro Jardim Cruzado I e II, onde se concentram o maior número de casos positivos. “A iniciativa inclui atividade especial no bairro Jardim Cruzado, orientando a população e fortalecendo as ações de combate à doença nas residências”, comenta Elaine Sartorelli Breanza, secretária municipal de Saúde.

A Secretaria de Serviços Públicos, em parceria com a Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, mobilizará as equipes para intensificar a orientação à população e reforçar as ações de combate ao mosquito transmissor.

A principal mensagem do “Dia D” é reforçar a prevenção, que cabe a todos. A responsabilidade da eliminação e remoção mecânica dos criadouros é coletiva.

Dengue 100 dúvidas

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, lançou o portal “Dengue 100 Dúvidas” com as cem perguntas mais frequentes sobre dengue, zika e chikungunya nos buscadores da internet. A ferramenta desmistifica as fake news que circulam nas redes sociais e orienta a população sobre as doenças. O acesso está disponível no link: www.dengue100duvidas.sp.gov.br

