Prefeitura de Ibaté abre inscrições para as aulas de zumba na Academia Municipal e Pirâmide

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Esportes, informa que estão abertas as inscrições para as aulas de zumba, que acontecem na Academia Municipal do Jardim América e na Pirâmide da Mata do Alemão.

As aulas são ministradas pela professora Simone Antunes, gratuitamente, todas as segundas e quartas-feiras, às 7h15 e às 18h, na Academia Municipal; e todas as terças e quintas-feiras, às 19h, na Pirâmide.

De acordo com a professora Simone, a zumba é uma prática comum, que ajuda tanto para saúde quanto para definir o corpo. “As interessadas em praticar a zumba, podem nos procurar. Venha cuidar da sua saúde praticando uma atividade física que você irá se apaixonar”, comentou.

Ela explica que o projeto Zumba tem o objetivo de proporcionar mais oportunidade aos munícipes de toda a cidade, trazendo para mais perto a modalidade que foi muito bem aceita por todos. “Nos primeiros anos tivemos muita procura. O número de adeptos cresce ano a ano”, comentou.

O prefeito José Luiz Parella ressalta continuará incentivando a prática esportiva na cidade. “É muito gratificante esses espaços, que construímos dentro do nosso mandato, estar sendo aproveitados e utilizados pela nossa população. Ver essas pessoas felizes, dando risadas e se divertindo com essa aula, é algo inexplicável. Seguiremos dando oportunidade para que todos tenham acesso e pratiquem alguma atividade física”, afirmou.

O QUE É?

Zumba é uma atividade aeróbica capaz de misturar os mais diversos ritmos de músicas, o que torna a aula bastante divertida e ainda faz com que você queime muitas calorias.

Assim, se você deseja entrar em forma ou apenas manter o seu corpo saudável, não existe qualquer segredo, basta apenas ter uma alimentação balanceada e realizar aulas de dança de zumba.

A aula de dança de zumba irá fazer com que você consiga ir atrás dos seus objetivos com maior facilidade, de uma maneira extremamente agradável e saudável, onde você irá adorar realizar, principalmente por já estar sendo o maio sucesso, especialmente no público feminino.

