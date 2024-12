Polícia Militar realiza o sonho de aniversário do pequeno Heitor

Compartilhar no facebook

Neste domingo (15), a Polícia Militar comemorou o aniversário de 4 anos do garotinho Heitor. Atendendo ao desejo do menino, fã da Policia, os soldados PM Michel e Leles compareceram ao bairro Encanto do Planalto, em Ibaté, onde Heitor teve a chance de conhecer uma equipe policial.

Durante a visita, Heitor foi recebido com carinho pelos policiais, que elogiou a viatura e compartilhou detalhes do trabalho que realiza diariamente. O momento emocionado foi presenciado po familiares e amigos, reforçando a admiração do aniversário pelos profissionais de segurança

