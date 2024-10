Polícia Civil indicia três homens que picharam mais de 50 prédios públicos em Ibaté

Delegacia de Ibaté - Crédito: arquivo

A Polícia Civil de Ibaté, sob o comando do Dr. Miguel Carlos Capobianco Jr., desvendou mais um caso de vandalismo na cidade. Três indivíduos foram identificados como autores de diversas pichações em locais públicos, como escolas, creches e imóveis residenciais.

W.J.C.L, L.C.T.C e D.C.L foram responsáveis por mais de 50 pichações, a maioria com a assinatura "Osso do Cão". Os bairros mais atingidos foram Jardim do Bosque, Jardim Menzani, Santa Terezinha, Jardim Icaraí, Encanto do Planalto e Centro.

Após a identificação, os três foram indiciados por crime ambiental . A Polícia continua investigando outros casos de pichação na cidade.

