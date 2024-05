Polícia Civil fecha fábrica de cervejas falsificadas em cidade da região

Crédito: divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil de São Paulo, através da Delegacia de Polícia de Ibitinga após investigações sobre prática de adulteração de bebidas, deu cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Durante a diligência foi constatado que em um barracão pessoas trocavam os rótulos e tampas das garrafas de cervejas de diversas marcas. Foram apreendidos 360 engradados plásticos, com 24 garrafas de vidro de 600 ml, com líquido semelhante a bebida alcóolica de cerveja, ostentando o rótulo de diversas marcas, além de tampas, rótulos, lacres e marretas de borracha, além de suportes para fechar as tampas das garrafas.

Um caminhão com as características que foram informadas pelos investigados passou na frente do barracão, no momento em que os policiais se encontravam pelo local, foi abordado e apreendido. Os quatro autuados foram presos em flagrante delito.

Da assessoria

Leia Também