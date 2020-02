Polícia Civil faz a reconstituição do assassinato de Chiquinho Campaner

Movimentação durante a reconstituição do assassinato do Prefeito de Ribeirão Bonito - Crédito: Colaborador/SCA

Com a presença de policiais civis e militares, dos advogados do acusado do crime, foi realizado na manhã desta sexta-feira, 7, a reconstituição da morte de Chiquinho Campaner, prefeito de Ribeirão Bonito, morto a tiros em dezembro de 2019.

O vigilante Cícero Alves Peixoto participou da reconstituição, enquanto que o empresário Manuel Bento Santana da Cruz, apesar de estar no local do assassinato, não participou. As informações foram do delegado que cuida do caso, Geraldo Souza Filho.

Testemunhas não precisaram participar da reconstituição, ocorrida em uma estrada de terra na zona rural de Ribeirão Bonito. Entretanto o lavrador Claudinei Bonani, que teria sido a primeira pessoa a chegar ao veículo onde estavam as vítimas foi até o local.

“Eu era amigo de infância do Chiquinho e fiz o socorro. Tirei o Edmo e o Ary do carro, mas quando fui tirar o Chiquinho, percebi que já estava sem pulso”, disse Bonani. “Foi um crime bárbaro. Nada justifica isso. Só Deus pode tirar a vida”, opinou o lavrador.

O ASSASSINATO

Francisco José Campaner (PSDB) foi morto no dia 26 de dezembro em uma estrada na zona rural de Ribeirão Bonito. Ele estava em um veículo e era acompanhado do chefe de gabinete Edmo G. Marchetti e Ary Santa Rosa. Ambos foram baleados.

Após investigações, a Polícia Civil chegou até o vigilante Cícero Alves Peixoto, 56 anos que confessou a participação no crime. Mas afirma não ser o autor dos disparos.

Também envolvido, o empresário Manuel Bento Santana da Cruz teria atirado contra o prefeito.

A motivação do crime seria o cancelamento de um contrato de transporte escolar e a falta de pagamento prestados à Prefeitura.

